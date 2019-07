Napoli: approvata la convenzione con la società Calcio Napoli per l'uso del San Paolo

- E' stata approvata ieri notte dal Consiglio comunale di Napoli la convenzione con la società Calcio Napoli per l'uso pluriennale dello stadio San Paolo. L'atto, approvato con 17 voti favorevoli e 4 astenuti e con numerosi emendamenti, ha sancito la concessione dello stadio alla società sportiva per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, ulteriormente prorogabile per altri cinque anni, fino a giugno 2028. (Ren)