Imprese: venerdì a Villa Campolieto i colloqui per gli stage in azienda degli allievi di Itsmame

- Si svolgeranno venerdì dalle 9.30 a Villa Campolieto in corso Resina, a Ercolano, nella sede della Fondazione Its Ma.me. e di Stoà - Istituto di studi per la direzione e gestione d'impresa, i colloqui per la selezione degli studenti degli Istituti tecnici superiori del settore della manifattura meccanica (Ma.me.) che parteciperanno agli stage nei grandi gruppi industriali del territorio. I colloqui per la selezione degli studenti si svolgeranno con la formula del "job speed date": più di 40 allievi dei due corsi Its Ma.me. (Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici – Processo meccanico per l'automotive e l'aerospazio e Tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici – Automazione dei sistemi produttivi per l'automotive e l'aerospazio) incontreranno non solo le aziende della Fondazione Its Ma.me. (Abete, Adler, Dema, Laer e Novotech), ma anche altre imprese (da Adecco a Lmc, a Gigroup, Marotta, Mec Euro Engineering, Tesi, Vulcanair e Wind). "Per gli studenti degli Its – ha spiegato Luca Scudieri, presidente della Fondazione Its Ma.me., che aprirà i lavori della giornata - questa esperienza formativa completa il percorso di specializzazione tecnica post diploma. Una grande opportunità per entrare subito in contatto con il mondo del lavoro. In particolare con aziende di primo piano del settore della manifattura meccanica, asset prioritario per lo sviluppo economico e la competitività della Campania". (Ren)