Caserta: maltrattamenti ai danni di un ragazzo autistico, ai domiciliari l’insegnante di sostegno (2)

- Nonostante ciò, dopo alcuni mesi di serenità, il loro figlio aveva nuovamente assunto i medesimi atteggiamenti precedenti - del tutto inconciliabili con il carattere mite del ragazzo — ed aveva manifestato una chiara insofferenza e preoccupazione nel frequentare la scuola. Le indagini svolte dai Carabinieri di Caserta, dirette dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, anche avvalendosi di riprese audio video all'interno della classe, hanno confermato le condotte poste in essere dall'insegnante di sostegno ai danni del ragazzo. Sono state accertati, infatti, numerosi episodi di ingiustificata ed assurda violenza: schiaffi al volto, strette al capo e al collo, scuotimenti, lancio di oggetti e spintoni fino a far rovinare a terra il giovane. Peraltro i maltrattamenti venivano attuati in situazioni in cui la vittima era seduta calma e tranquilla al suo banco o, al più, accennava ad alzarsi avvicinarsi alla finestra e guardare fuori. (Ren)