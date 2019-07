Sanità: Borrelli (Verdi), Asl risponda su salma mai restituita a donna che partorì all’ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

- "In merito alla vicenda della donna che ha partorito all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta lo scorso 20 novembre e che non ha mai ricevuto la salma del figlio, morto dopo il parto, per la quale era stata disposta l'autopsia dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, abbiamo inviato una nota anche all'Asl di Caserta per chiedere delucidazioni sulla vicenda". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e membro della commissione Sanità. "Ci appare molto strano che, a distanza di mesi dal parto e dalla morte del neonato, la salma non sia stata ancora restituita alla famiglia – ha concluso - Riteniamo che la madre abbia tutto il diritto di rientrare in possesso delle spoglie del figlio". (Ren)