Rifiuti: truffa aggravata, sequestrati beni a ditta specializzata nel settore dello smaltimento a Grazzanise (Ce) (2)

- Il sistema illecito in questione, secondo i militari, veniva attuato modificando sistematicamente i dati inerenti i quantitativi del rifiuto assegnato dal Cer 2001008 (umido/organico) conferito da numerosi comuni della provincia di Caserta allo stabilimento della ditta di Pastorano (Ce). In particolare, mediante l'alterazione del sistema pesatura degli automezzi che pervenivano al predetto stabilimento, veniva attestato il conferimento di quantitativi di rifiuti di gran lunga superiori a quelli effettivamente trasportati, con evidente aggravio per le casse comunali. A dimostrazione della sistematicità e organicità delle truffe perpetrate in questo settore, il decreto di sequestro si è cumulato a quelli già emessi il 24.7.2018, per un totale di 2.179.651 euro, a carico di altra Società del settore per le medesime truffe in danno dei comuni di Caserta, San Nicola la Strada e Maddaloni. (Ren)