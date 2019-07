Napoli: Borrelli (Verdi), nessuna chiusura per il reparto di Terapia del dolore del Cardarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto felici dell'intenzione del commissario straordinario dell'Aorn Cardarelli Anna Iervolino di mantenere in funzione il reparto di Terapia del dolore dell'ospedale Cardarelli". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli commentando il risultato dell'incontro tra i vertici dell'associazione e il commissario straordinario dellospedale Cardarelli di Napoli Anna Iervolino. "Si trattata - ha proseguito Borrelli - di un presidio imprescindibile per offrire dignità agli ultimi giorni di vita degli ammalati. Anche l'idea di implementare la pianta organica in forza al reparto, al fine di offrire servizi sempre migliori, rappresenta un obiettivo che ci vede senz'altro favorevoli. Un reparto che ha offerto la possibilità di un fine vita dignitoso a tanti malati terminali, non ultima Loredana Simioli, deve continuare ad operare con la massima efficacia". "A tal proposito – ha concluso Borrelli - sarà fondamentale l'implementazione della pianta organica che permetterà di fornire ai malati un supporto ancora migliore". (Ren)