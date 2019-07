Campania: De Luca, sanità? Ho chiesto un presidio di polizia mai arrivato (2)

- "Lo Stadio ha cambiato volto - ha aggiunto De Luca - mostrando tutte le sue vere potenzialità. In tutto ciò, siamo riusciti a salvare la Mostra d'Oltremare e concluso in maniera pulita l'evento. Adesso dobbiamo chiedere ai Comuni se sono in grado di gestire questi impianti, attraverso una coscienza intellettuale. Avremo un dialogo con i gestori, affinché si faccia un'operazione verità per non perdere tutto ciò che abbiamo ottenuto con tanto impegno. Sono di proprietà della regione decine di milioni di euro di attrezzature. Il nostro concorso? Il più grande mai fatto dopo decenni". "Questa - ha concluso De Luca - è l'operazione più seria che ci sia mai stata nella nostra Regione per dare lavoro ai giovani". (Ren)