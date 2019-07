Caserta: Borrelli (Verdi), partorisce in ospedale ma il bambino muore poche dopo ore

- "Ci è stata segnalata la vicenda di una donna che ha partorito all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta lo scorso 20 novembre ma, a distanza di poche ore, le è stato detto che il bambino era morto". Lo ha affermato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Non ha mai avuto modo di poterlo vedere - ha proseguito Borrelli - Ci ha riferito che, come documentazione, avrebbe ricevuto unicamente la lettera di dimissione. Dopo la dimissione ha denunciato la vicenda all'autorità giudiziaria e la Procura ha disposto l'autopsia. La salma, però, non le sarebbe mai stata restituita. Considerando che oramai sono passati svariati mesi dal momento della disposizione degli esami autoptici è molto preoccupata e vuole giustamente sapere che fine ha fatto la salma del suo bambino. A tal proposito abbiamo inviato una nota alla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Ce) che, all'epoca, dispose l'autopsia per chiedere notizie". "Riteniamo - ha concluso Borrelli - che sia passato un lasso di tempo ampio e che la madre abbia tutto il diritto di riavere la salma del bambino". (Ren)