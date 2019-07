Napoli: Borrelli (Verdi), ancora atti di teppismo all'ospedale San Giovanni Bosco

- "Un vetro rotto e porte forzate durante la notte all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Guarda caso i teppisti sono entrati in azione il giorno dopo il sopralluogo della commissione Sanità del Consiglio regionale". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Ci sembra evidente - ha proseguito Borrelli - che si tratta dell'ennesimo atto dimostrativo messo in atto dai delinquenti che non riescono a farsi una ragione del nuovo corso dell'ospedale, improntato sui principi di legalità ed efficienza. Fino a pochi mesi fa i delinquenti erano abituati a fare i propri comodi, arrivando addirittura a gestire le visite mediche. L'inversione di marcia li ha disorientati e ora tentano di riprendere terreno attraverso gli atti teppistici. Ma la strada oramai è segnata. Abbiamo combattuto con la massima determinazione per eliminare delinquenti e camorristi dal San Giovanni Bosco e vigileremo che non ci mettano più piede. Restano le ultime resistenze criminali, che vanno eliminate. Da mesi chiediamo un presidio fisso di polizia all'interno della struttura". "Speriamo - ha concluso Borrelli - che il nuovo questore Alessandro Giuliano ci dia finalmente ascolto". (Ren)