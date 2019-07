Campania: A. Cesaro (FI), servono infermieri? De Luca inventa l'avviso urgente

- "Se al Policlinico di Napoli, dove la carenza di infermieri deve essere davvero grave, anziché scapicollarsi con un 'avviso urgente' avessero chiamato il 118 forse avrebbero fatto prima, ma siamo lì". Lo ha dichiarato Armando Cesaro, capogruppo regionale campano di Forza Italia commentando l'avviso pubblico "urgente" per il reclutamento di 50 collaboratori infermiere a tempo determinato cat. B pubblicato oggi sul sito del Policlinico federiciano di Napoli. "In una sanità che cade a pezzi - ha proseguito Cesaro - nella quale De Luca annuncia rivoluzioni quotidiane ma la sua burocrazia viaggia come sempre con tutta calma, tutto ci saremmo aspettati fuorché tanta improvvisa foga, tanta repentina urgenza". "Come direbbe Crozza - ha ironizzato Cesaro - l'avviso urgente l'ho portato io! Prima le urgenze... non c'erano proprio!". (Ren)