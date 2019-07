Regione Piemonte: Icardi a Reschigna, vogliamo sanità moderna e adeguata, critica sia costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi dispiace leggere da parte di Reschigna, tanto livore e un’interpretazione strumentale estrapolando un trafiletto, da un discorso molto complesso a cui lui non ha partecipato". Cos' l'assessore alla sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi. "Infatti, il DM 70 richiede un bacino di utenza minimo di 600 mila abitanti per poter disporre di un presidio ospedaliero di II livello e pertanto, i 170 mila abitanti del VCO non bastano. Tuttavia, i parametri del DM 70 2015, come Reschigna dovrebbe sapere, vanno coniugati con la complessità di ogni territorio (territorio montano, strade, confini, tempi di percorrenza ecc). La DGR 1-600/2014 e i successivi provvedimenti, che l’ex assessore al bilancio dovrebbe conoscere bene, hanno previsto per il VCO: un presidio individuato come Spoke (con DEA di 1°livello) - VERBANIA; un presidio, individuato come ospedale di base (con DEA/PS) in ragione delle specificità del territorio che nella L.56/2014 è riconosciuto come Provincia montana – DOMODOSSOLA; e’ inoltre presente un Punto di Primo intervento presso il presidio ospedaliero di Omegna. Gli ospedali attuali purtroppo non riescono ad offrire una risposta sanitaria completa" (segue) (Rpi)