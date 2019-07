Regione Piemonte: Icardi a Reschigna, vogliamo sanità moderna e adeguata, critica sia costruttiva (2)

- "I sindaci del territorio (quelli che l’attuale Governo ha ascoltato oggi) hanno, correttamente, evidenziato la difficoltà nel reperire personale medico, il rischio che questo personale medico lasci il VCO perché non effettua un numero sufficiente di interventi, il rischio sanitario che deriva da una casistica troppo limitata - prosegue Icardi - . Sono state evidenziate le problematiche della medicina territoriale e la risposta, oggi parziale e certamente migliorabile, delle case della salute, l’assistenza ai malati cronici e fragili, l’importanza di intervenire sulla rete dell’emergenza\urgenza. Tutto questo non poteva essere contenuto in un trafiletto, come Reschigna certamente può comprendere. Per quanto riguarda il finanziamento da parte di Inail, la Regione ha iniziato, ma non ha completato l’analisi ed ha lasciato molti temi non trattati (ad esempio, il riscatto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, molto importante per gli ospedali). Incontrerò la Direzione di Inail per affrontare queste problematiche. Le certezze le lasciamo al PD, auspicando una critica più responsabile e costruttiva. Novanta giorni ci serviranno per completare le analisi ed offrire una proposta al territorio" (Rpi)