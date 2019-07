Sanità: interrogazione di Zinzi (misto) su carenza medici al "San Rocco" di Sessa Aurunca (Ce)

- Il consigliere regionale della Campania Gianpiero Zinzi ha protocollato un'interrogazione indirizzata al presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca avente ad oggetto "Sospensione dell'attività di chirurgia ortopedica presso il Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca". L'interrogazione muove dalla carenza di personale medico che avrebbe determinato la "sospensione con decorrenza immediata dell'attività chirurgica ortopedica" al 'San Rocco'. "Questa vicenda – ha dichiarato il consigliere Zinzi - dà la cifra esatta della disorganizzazione che regna nella Sanità, frutto di una politica poco attenta ai territori e dell'inerzia dell'Asl. Non è possibile, però, che le conseguenze di queste mancanze debbano ricadere sui pazienti. Una situazione tanto più paradossale e incomprensibile se si considera che il presidio ospedaliero viene lasciato impoverito in un periodo, quello estivo, di massima frequentazione dell'area". Nel testo il consigliere ha interrogato la Giunta per conoscere "le azioni che intenda porre in essere per favorire la ripresa ad horas dell'attività di chirurgia ortopedica presso la Uo di ortopedia e traumatologia presso il Presidio ospedaliero di Sessa Aurunca". (Ren)