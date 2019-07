Sanità: Borrelli (Verdi), bene campagna donazione sangue dei dipendenti del Pascale

- "Appoggiamo con la massima convinzione l'iniziativa dei dipendenti dell'ospedale Pascale di Napoli che hanno promosso una campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue. Donare è uno dei modi migliori per aiutare il prossimo che, tra l'altro, è una persona che si trova in condizioni di salute precarie tali da necessitare una trasfusione. L'iniziativa dei dipendenti del Pascale testimonia la grande umanità del personale in servizio all'interno delle strutture ospedaliere della Campania. Alla campagna hanno partecipato medici, infermieri e operatori socio sanitari. Tutti uniti per chiedere una mano per chi ne ha bisogno". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Invitiamo tutti i cittadini ad aderire all'iniziativa e a donare il sangue presso l'ospedale Pascale – ha concluso - Un gesto che richiede pochi minuti può avere effetti benefici esponenziali per un ammalato". (Ren)