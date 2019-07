Rifiuti: Cesaro (FI), vergognosa mancata convocazione VII commissione su stop termovalorizzatore Acerra

- "È vergognoso, con un'annunciata e grave emergenza rifiuti alle porte, far trascorrere oltre un mese per convocare una semplice audizione in Commissione Ambiente. Ricordo al presidente Oliviero, forse troppo impegnato a riunire l'organismo consiliare su questioni casertane, che sulla sua scrivania giace oramai dal 17 giugno scorso una richiesta del sottoscritto che riguarda le conseguenze, peraltro già visibili, della sospensione temporanea del termovalorizzatore di Acerra, e quindi l'intera Campania, cioè tutti i cittadini della nostra regione". Lo ha dichiarato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro rinviando alla richiesta di convocazione in audizione della VII commissione permanente depositata il 17 giugno scorso per incontrare i responsabili provinciali della gestione del ciclo rifiuti, della Direzione regionale Ambiente e della struttura di missione per le ecoballe e del termovalorizzatore di Acerra. "La questione ambientale, che ora rischia di tradursi in una vera e propria emergenza sanitaria, riguarda anche i suoi elettori e questo colpevole immobilismo non può che tradursi in una evidente ed irresponsabile complicità”, ha concluso Cesaro. (Ren)