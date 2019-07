Universiade: UniParthenope riceve in anteprima la mascotte dell’edizione 2021 in Cina

- Conclusa la 30esima edizione dell’Universiade, l’Università Parthenope ha ricevuto in anteprima la mascotte della 31esima edizione dell’Universiade 2021 che si terrà in Cina, a Chengdu. Sarà un panda colorato la mascotte che accoglierà gli atleti in Cina nel 2021: Chengdu infatti è la città dei panda. La delegazione cinese, con la prof.ssa Zhang Wei, direttrice del dipartimento dell’Università dello sport ed educazione fisica, ha ufficialmente invitato il dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università Parthenope, con il direttore Andrea Soricelli, a partecipare alla futura manifestazione sportiva. Il variopinto panda, donato dalla delegazione cinese, ha trovato “casa” nel cortile dell’Università Parthenope, a testimonianza dei costanti rapporti tra l’università italiana e la Cina, accompagnato da un cordiale messaggio: “Il governo di chengdu tramite Chengdu business daily e chengdu sports university invia il regalo del chengdu, sperando che la nostra amicizia permanga per sempre”. (Ren)