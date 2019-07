Sanità: Polizzi (Aspat), risolto da De Luca problema della "macroarea riabilitazione"

- "Finalmente una buona notizia. Si è risolto il problema del consuntivo 2018, quello afferente la Macroarea Riabilitazione". Così Pierpaolo Polizzi, presidente Aspat, l’Associazione sanità privata accreditata. "Non si è risolta – ha detto - una questione per la sola categoria ma si sono date risposte a migliaia di bambini, alle loro famiglie e, nel contempo, si sono garantiti i diritti di lavoratori molto qualificati". "Una cattiva programmazione – ha ricordato Polizzi- ha scatenato ormai da anni un paradosso: le Asl della Campania per l'anno 2018 non hanno speso risorse per circa 13 milioni di euro, per i setting residenziale e semiresidenziale (conosciuti come convitto e semiconvitto), mentre le strutture private accreditate hanno garantito prestazioni 'aggiuntive', nei setting ambulatoriale e domiciliarie, per altrettanti 13 milioni di euro". "L'Aspat – ha aggiunto - aveva chiesto, già il 7 marzo scorso, di prevedere, di fatto, un 'trasferimento' di risorse da un setting all'altro, come, peraltro, disposto dai commissari alla sanità nell'ultimo biennio. La disposizione ultima della Direzione generale della Regione, su iniziativa dell'avvocato Postiglione, si è mossa in questa direzione. Una buona cosa, assolutamente risolutiva per far cessare la fibrillazione generatasi dall'autunno scorso nelle strutture tra I cittadini ed i lavoratori. Toccherà con questa logica programmare per il futuro al fine di 'garantire la continuità ed il completamento delle cure'”. (segue) (Ren)