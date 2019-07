Piemonte: Cirio e Icardi a Mergozzo, entro 90 giorni risposta su ospedale unico al Vco - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla sanità, Luigi Icardi, sono a Mergozzo "per un'intera giornata dedicata al Vco, per incontrare i sindaci e parlare del futuro dei servizi sanitari in questa provincia". (Rpi)