Casalnuovo (Na): Daniele, necessaria nuova sede per il Distretto sanitario cttadino Asl Na 2 Nord

- "L'evidente stato di disagio in cui versano i cittadini che usufruiscono del distretto sanitario di Casalnuovo (Na) è ormai insostenibile, perciò questa mattina ho partecipato, con loro, al presidio organizzato in via Ravello, per chiedere con forza lo spostamento dei locali sanitari dal condominio, in cui ora sono ubicati, a spazi più adeguati ad ospitare ambulatori e uffici". Lo ha dichiarato il consigliere della Campania Gianluca Daniele questa mattina al presidio di cittadini presso il distretto sanitario Casalnuovo Asl Na 2 Nord. "Si tratta, infatti - ha proseguito il consigliere - di uffici ricavati da appartamenti presenti all'interno di un parco privato dove risiedono numerose famiglie che, ogni giorno e ogni notte, c'è anche guardia medica attiva, subiscono disagi di ogni tipo, non ultimi, atti vandalici che, a più riprese, hanno colpito la struttura". "È mia intenzione sollecitare a breve – ha concluso Daniele - il direttore generale dell'Asl Na 2 Nord e il sindaco di Casalnuovo rispetto alla risoluzione del problema, ovvero all'individuazione di una nuova sede a Casalnuovo che possa ospitare il distretto sanitario". (Ren)