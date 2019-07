Regione Piemonte: Ricca, al lavoro per ospitare Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025

- La Regione Piemonte crede nell’importanza di promuovere grandi eventi sul suo territorio e nell’importanza di promuovere sia lo sport agonistico che quello con una forte vocazione sociale. Per questo motivo ha deciso di rendersi disponibile per ospitare sul suo territorio i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025. Come spiegano gli stessi organizzatori dell’evento internazionale, ospitato nella sua ultima edizione ad Abu Dhabi, "Special Olympics è un Movimento globale che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità". Una competizione, quindi, con atleti con disabilità intellettive o con altri tipi di difficoltà, che non si basa sull’agonismo ma sulla partecipazione. (segue) (Rpi)