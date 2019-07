Regione Piemonte: Cirio e Gabusi con sindaci del Vco, statali 34 e 337 nel dossier per Toninelli (2)

- L’incontro è stato anche occasione per fare un focus anche sulla Val Formazza minacciata da frane che potrebbero richiedere l’evacuazione improvvisa della popolazione. "Come promesso siamo venuti a toccare con mano lo stato del territorio - sottolineano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi - Abbiamo potuto constatare una situazione che richiede sicuramente attenzione e sarà nostra cura non permettere di abbassare la guardia. Il confronto con i sindaci, oltre che con il presidente della Provincia del VCO, Arturo Lincio, per l’individuazione di soluzioni efficaci rappresenta un importante contributo che portiamo con noi all’incontro di domani con Toninelli". (Rpi)