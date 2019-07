Rifiuti: Poziello, Giugliano non sarà discarica di Napoli. Non subiremo decisioni di de Magistris (2)

- “Ho un elemento di doglianza fisso con la città di Napoli che continua ad essere la causa principale della questione rifiuti e continua a scaricare sugli altri le responsabilità – ha puntualizzato il sindaco - Sono 40 anni che la città di Napoli deve fare degli impianti e nessuno dice mai che l'emergenza rifiuti dipende dalla città di Napoli che riversa in percentuali la maggior parte dei rifiuti. Questi rifiuti devono essere stoccati e messi nella città di Napoli. Il sindaco metropolitano coincide con il sindaco di Napoli, quindi, è la città di Napoli che deve risolvere”. “Si iniziasse a dire che nella parte orientale di Napoli si mettano stoccate le ecoballe che non si saprà dove mettere quanto il termovalorizzatore di Acerra chiuderà – ha incalzato Poziello - Facessero degli accordi extraprovinciali per portare questa roba fuori. Non si sognassero di fare come hanno fatto gli idioti di prendere una buca e ficcargliele dentro dicendo che è temporaneo e poi, dopo 20 anni, sono ancora lì”. “Non c'è nessun elemento di novità nel fare le stesse cazzate, fatte in precedenza", ha concluso il sindaco. (Ren)