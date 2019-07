Napoli: prolungato fino a settembre il dispositivo mobilità post Universiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi il tavolo tecnico sulla mobilità coordinato dagli assessori al comune di Napoli Mario Calabrese, Alessandra Clemente e dal capo di Gabinetto Attilio Auricchio, con la partecipazione anche del comandante della Polizia locale Ciro Esposito, del dirigente del Servizio mobilità e trasporto pubblico Giuseppe D'Alessio, del dirigente Linee metropolitane urbane Serena Riccio, oltre ai rappresentanti tecnici di Anm. Al termine è stato stabilito che a partire da giovedì dalle ore 7 del mattino proseguirà fino al 30 settembre il "dispositivo Universiadi" per la corsia preferenziale di viale Giulio Cesare da piazza Sannazaro verso piazzale Tecchio; sarà ripristinato il senso di marcia di via Caracciolo, da via Sannazaro verso piazza della Repubblica; verrà ripristinato il senso di marcia di viale Antonio Gramsci, da piazza della Repubblica verso piazza Sannazaro; verrà ripristinato il doppio senso di marcia di via Giordano Bruno. Giovedì, inoltre, dalle ore 7 del mattino, per tre settimane, verrà chiuso il senso di marcia della Riviera di Chiaia, corsia lato Villa comunale verso piazza Vittoria, solo nel tratto da piazza della Repubblica fino alla Chiesa di San Giuseppe, per la prosecuzione dei lavori della linea 6 Metropolitana. Da oggi fino a giovedì, chi proviene da viale Gramsci in direzione piazza Vittoria potrà quindi usufruire anche di viale Dohrn, mentre chi proviene da piazza Vittoria potrà usufruire ancora dell'apertura di via Caracciolo, nel tratto tra piazza della Repubblica verso via Sannazaro. Infine, via Acton e via Cristoforo Colombo continueranno a essere percorribili con l'attuale dispositivo mantenendo la corsia preferenziale a vantaggio del trasposto pubblico di linea e taxi, anche raccogliendo la proposta del consigliere delegato Ciro Langella, d'intesa con il presidente della Commissione competente Nino Simeone e come supporto ai consistenti, alti flussi turisti rilevati in città. (segue) (Ren)