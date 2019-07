Parete (Ce): Borrelli e Martone (Verdi), incendio in una serra. Chiesto ad Arpac rilievo su livelli inquinamento

- "Siamo molto preoccupati dalla nube nera sprigionata dall'incendio divampato all'interno di una serra a Parete, nel Casertano, in prossimità del confine con Giugliano. Stando alle prime ricostruzioni di stampa sarebbero andate a fuoco plastiche e vernici presenti all'interno della serra, la combustione ha determinato l'irradiazione di un fumo nero che ha investito l'intero comprensorio. Una seconda nube nera ci è stata segnalata in via Argine, periferia orientale di Napoli. Al momento non è stato ancora possibile identificare da dove provenisse il fumo". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e la segretaria provinciale del Sole che ride di Caserta Rita Martone. "Abbiamo inviato una segnalazione all'Arpac chiedendo di effettuare sui rilievi in entrambi i posti per evincere i livelli di inquinamento dell'area in relazione all'incendio, in modo da adottare eventualmente i provvedimenti del caso – hanno concluso - Purtroppo ancora una volta ci troviamo di fronte ad un caso del genere che finirà, giocoforza, per impattare negativamente sull'ecosistema circostante". (Ren)