Regione Piemonte: eletti presidenti delle 6 commissioni permanenti, 4 alla Lega

- Oggi, con una serie di riunioni, il Consiglio regionale del Piemonte ha eletto i presidenti e i vicepresidenti delle sei Commissioni permanenti, nonché delle Giunte per il regolamento e le elezioni. I componenti delle Commissioni erano stati nominati dal Presidente del Consiglio Stefano Allasia, su proposta dei presidenti dei Gruppi consiliari. La prima Commissione (Bilancio) sarà quindi presieduta da Carlo Riva Vercellotti (Fi), mentre vicepresidenti saranno Sean Sacco (M5s) e Sara Zambaia (Lega). La seconda Commissione (Urbanistica), poi, ha come presidente Mauro Fava (Lega) e vice, rispettivamente Ivano Martinetti (M5s) e Paolo Ruzzola (Fi). In terza Commissione (Economia) è stato eletto presidente Claudio Leone (Lega) e vicepresidenti Paolo Bongioanni (Fdi) e Raffaele Gallo (Pd). (segue) (Rpi)