Rifiuti: Borrelli e Peretti (Verdi), criticabile fuga in avanti della Sapna su individuazione siti trasferenza

- "Si è tenuta una nuova riunione per verificare le proposte sui provvedimenti da adottare in vista della manutenzione straordinaria del termovalorizzatore di Acerra, in programma dopo l'estate. Si sta procedendo alla valutazione delle misure più opportune per far sì che la raccolta dei rifiuti proceda senza problemi durante il periodo della manutenzione. A fine luglio come ci ha riferito l'assessore all'ambiente della Campania Fulvio Bonavitacola si concluderanno tre filiere di gare. La prima riguarda A2A, la seconda quelle promosse dalle società provinciali; la terza è stata attivata dalla Regione per una nuova rimozione di ecoballe, ma è stata concepita in modo da consentire che le società provinciali possano aderire per fronteggiare eventuali esigenze restate inevase dalle proprie procedure di gara”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il portavoce del Sole che ride Vincenzo Peretti. "Riteniamo criticabile la fuga in avanti della Sapna circa l'individuazione dei siti di trasferenza. Tale decisione è stata adottata senza la preventiva verifica e al di fuori di un quadro di programmazione condivisa - hanno concluso Borrelli e Peretti - Bisogna fare di tutto per evitare problemi durante la chiusura dell'inceneritore di Acerra ma senza creare tensioni inutili con le comunità locali". (Ren)