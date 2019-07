Sanità: Polizzi (Aspat), risolto da De Luca problema della "macroarea riabilitazione" (2)

- “L'auspicio adesso – ha proseguito -, è che tutte le Asl possano essere immediatamente esecutive e chiudere i consuntivi anno 2018, con il pieno riconoscimento, oltre i tetti assegnati, delle trecentomila prestazioni ambulatoriali erogate ai bambini per patologie dell'età evolutiva e mettendo in salvaguardia circa quattrocento posti di lavoro di terapisti specialisti della riabilitazione". "Bisognerà poi, perché il sistema funzioni meglio, chiudere entro il mese la designazione dei nuovi direttori generali delle Aassll – ha spiegato -, per garantire interlocuzione e corretta programmazione delle attività assistenziali". "Per gli stessi motivi – ha concluso Polizzi -sarebbe necessario, come sottolinea il presidente De Luca, il superamento del commissariamento governativo che Aspat auspica si realizzi a breve per consentire alla Regione una pianificazione e gestione ordinaria della sanità pubblica più aderente ai fabbisogni emergenti". (Ren)