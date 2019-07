Napoli: Castello Aragonese sequestrato in blitz Gdf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Napoli nord nei confronti di un noto commercialista napoletano e tre imprenditori; due finanzieri, inoltre, sono stati indagati per corruzione per aver intascato una tangente per aver modificato un verbale; è stato infine disposto un sequestro di beni per 40 milioni tra cui compare il Castello Aragonese di Ischia, un immobile nell’isola di Capri e vari stabili tra Napoli e Roma. Le indagini delle fiamme gialle hanno svelato la trama di un commercialista napoletano che, stando all’accusa, avrebbe svuotato il patrimonio di società insolventi prima della dichiarazione del fallimento commettendo, inoltre, reati tributari. Quando i due finanzieri indagati hanno effettuato un controllo in una delle sue società clienti, il professionista li avrebbe pagati con 4mila euro per correggere il contenuto di un verbale in modo da evitare la denuncia penale degli amministratori della ditta. (Ren)