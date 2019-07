Rifiuti: Muscarà (M5s), perché Cesaro non ha firmato nostra richiesta di Consiglio straordinario?

- Cesaro e i suoi colleghi di Forza Italia e del centrodestra fossero stati realmente preoccupati dell'esplosione di un'emergenza rifiuti oramai alle porte, piuttosto che attendere la convocazione di una seduta in Commissione Ambiente, due settimane fa non si sarebbero rifiutati di firmare, senza una ragione, la nostra richiesta di un Consiglio monotematco straordinario sui rifiuti. Sarebbe stata l'occasione, anche per chi come Cesaro e co millanta di far parte dell'opposizione, di inchiodare in aula De Luca e Bonavitacola alle loro responsabilità". Lo ha dichiarato la capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale della Campania Maria Muscarà. "È chiaro – ha sottolineato Muscarà - che al capogruppo regionale di Forza Italia interessa soltanto prendersi la scena, non certo portare avanti battaglie di civiltà a tutela della salute dei cittadini, oltre che salvaguardare una coalizione che, quando al governo della Regione c'era Stefano Caldoro, è corresponsabile del mancato decollo di un ciclo ottimale dei rifiuti in Campania". (Ren)