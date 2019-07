Mercogliano (Av): gestione di discarica non autorizzata, denunciata una 50enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Stazione Forestale di Summonte (Av) hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria una 50enne, ritenuta responsabile di gestione di discarica non autorizzata. In particolare, i militari avrebbero accertato che a Mercogliano (Av), su un’area di circa 900 metri quadrati, sono stati depositati e abbandonati circa mille metri cubi di rifiuti. Le analisi condotte dai tecnici del dipartimento dell’Arpac di Avellino hanno portato alla classificazione dei materiali rinvenuti come rifiuti speciali misti provenienti da operazioni di costruzione e demolizione nonché rifiuti ingombranti. L’area interessata è stata quindi sottoposta a sequestro e per la 50enne, che ne aveva la materiale disponibilità, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. (Ren)