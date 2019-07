Napoli: prolungato fino a settembre il dispositivo mobilità post Universiadi (2)

- Come già programmato dal tavolo tecnico il cordolo giallo utilizzato come "corridoio" della mobilità degli atleti delle Universiadi già da oggi resterà a protezione del percorso ciclabile da via Nazario Sauro a via Partenope. A margine della riunione del tavolo tecnico l'assessore alla mobilità Alessandra Clemente ha dichiarato: "È assolutamente surreale il dibattito, soltanto su alcuni media e social, a cui abbiamo assistito in questi giorni su una fantomatica pedonalizzazione totale di via Caracciolo, letteralmente inventata da chi probabilmente ha interesse soltanto a scendere in piazza con sparute rappresentanze di 'cittadini attivi'. Un dibattito che ha esclusivamente disorientato gravemente la cittadinanza e gli operatori economici. Nessun progetto o idea di tale natura è stata mai presa in considerazione". (Ren)