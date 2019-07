Regione Piemonte: eletti presidenti delle 6 commissioni permanenti, 4 alla Lega (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla quarta Commissione (Sanità), il presidente eletto è Alessandro Stecco (Lega), i vice Andrea Cane (Lega) e Domenico Rossi (Pd). La quinta Commissione (Ambiente), sarà presieduta per questa 11ma legislatura da Angelo Dago (Lega), vicepresidenti Alberto Avetta (Pd) e Matteo Gagliasso (Lega). Infine la sesta Commmissione (Cultura) ha come presidente Paolo Bongioanni (Fdi) e i suoi vice sono Alessandra Biletta (Fi) e Daniele Valle (Pd). La Giunta per il regolamento è presieduta da Stefano Allasia in qualità di presidente del Consiglio. Sono invece stati eletti vicepresidenti Valter Marin (Lega) e Diego Sarno (Pd). Come presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità è stato eletto Maurizio Marello (Pd), vicepresidenti Andrea Cerutti (Lega) e Francesca Frediani (M5s). (Rpi)