Campania: Coldiretti, il 70% delle vacanze in agriturismo passa prima dal web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vacanze in campagna sempre più social e digitali: il 70% dei turisti e degli escursionisti che scelgono gli agriturismi della Campania passano prima da una ricerca sul web. È quanto ha evidenziato Coldiretti Campania sulla base di un'indagine effettuata tra le aziende agrituristiche aderenti alla rete Campagna Amica. “A catalizzare l'attenzione sono i siti web aziendali, ma soprattutto i social network, attraverso i quali è possibile interagire con le foto, i servizi e il contesto territoriale di riferimento – ha spiegato Coldiretti Campania - Il passaggio successivo è legato nella gran parte dei casi alla prenotazione via telefono. Solo un 20% delle prenotazioni negli agriturismi arrivano direttamente da sistemi online. Un dato basso rispetto al turismo tradizionale, che invece nel 2019 ha visto il 50% delle prenotazioni direttamente dalla rete (indagine Coldiretti/Ixé). Un gap che Coldiretti Campania e Terranostra Campania – l'associazione che promuove gli agriturismi della rete Campagna Amica – puntano a superare attraverso un corso manageriale che partirà in autunno”. “Internet – ha sottolineato la Coldiretti - è entrato nelle abitudini vacanziere degli italiani che per il 27% hanno prenotato da soli sui siti web delle strutture recettive, mentre il 23% si è affidato a siti specializzati lasciandosi guidare anche dai giudizi degli altri ospiti. Tra i tradizionalisti – continua la Coldiretti - il 17% contatta telefonicamente le strutture, il 18% preferisce non prenotare e appena il 13% si rivolge a tour operator o agenzie mentre il 2% non risponde”. (segue) (Ren)