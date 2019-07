Regione Piemonte: domani a Mergozzo (Vco) giunta su sanità e viabilità

- Le priorità del servizio sanitario e le criticità della viabilità nel Verbano-Cusio-Ossola saranno al centro degli incontri che la Giunta regionale ha organizzato per domani, martedì 16 luglio 2019, a Mergozzo. Alle ore 10.30, nella Sala Ex Latteria, il presidente Cirio e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, incontreranno la Conferenza dei sindaci dell’Asl e gli amministratori del territorio per discutere gli sviluppi della programmazione sanitaria. Sarà presente anche il consigliere regionale Alberto Preioni. A seguire, alle ore 12, nella Sala Consiliare del Comune di Mergozzo, il presidente e l’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture, Marco Gabusi, incontreranno il presidente della Provincia del VCO Arturo Lincio e i sindaci di Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero Riviera e Cannobio sulla messa in sicurezza dei versanti lungo la SS34 del Lago Maggiore. Presenti anche i rappresentanti degli utenti del tavolo tecnico e il consigliere provinciale Giandomenico Albertella. Alle ore 12.45, sempre in Comune, il presidente Cirio affronterà con il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini, alcuni temi relativi alla pianificazione urbanistica della città. Nel pomeriggio il presidente si sposterà a Verbania per partecipare, alle ore 15 nel Teatro Il Maggiore, all’assemblea pubblica in occasione dei 100 anni della fondazione dell’Unione Industriale del VCO. (Rpi)