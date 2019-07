Piemonte: Cirio e Icardi a Mergozzo, entro 90 giorni risposta su ospedale unico al Vco

- “Avevo promesso che saremmo venuti ad ascoltare il punto di vista del territorio sulla futura programmazione sanitaria del VCO e oggi siamo qui per mantenere la parola data. La Regione non si sottrarrà alla responsabilità di una scelta, ma deciderà solo dopo essersi confrontata con chi vive e amministra questa provincia ogni giorno. Con un solo obiettivo: garantire il miglior servizio possibile ai cittadini del Verbano Cusio Ossola su quello che è il primo diritto per ognuno di noi, la salute”. Con queste parole il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha aperto oggi a Mergozzo l’incontro con i sindaci del VCO sul futuro della programmazione sanitaria del territorio. Al suo fianco anche l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. Presenti oltre 70 amministratori in arrivo da tutta la provincia. (segue) (Rpi)