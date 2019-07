Piemonte: Cirio e Icardi a Mergozzo, entro 90 giorni risposta su ospedale unico al Vco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Discutiamo dell’ospedale unico - ha detto alla platea l’assessore Icardi - ma se guardassimo alla popolazione e ai parametri di legge (il Decreto ministeriale 70) nel VCO ci sarebbero le condizioni solo per mezzo ospedale. I criteri però vanno forse ripensati, se per rispettarli rischiamo di lasciare la gente sulle barelle dei Pronto soccorso, senza i letti per ricoverarle. Il compito che ci attende è arduo, prenderemo una decisione ma prima di farlo torneremo a presentarvi il progetto pensato per questo territorio. Non si può pensare di dover fare due ore di macchina per arrivare a un ospedale. Che la soluzione sia l’ospedale unico, il mantenimento dei due ospedali o una terza soluzione lo vedremo. Abbiamo individuato anche una nuova strada di finanziamento che sarebbe completamente a carico dell’INAIL, con una possibilità di eventuale riscatto dell’immobile di cui stiamo ancora discutendo. Il privato oggi è per noi lo strumento per tutelare l’accesso equo e indifferenziato alla sanità pubblica”. (segue) (Rpi)