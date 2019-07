Campania: Coldiretti, il 70% delle vacanze in agriturismo passa prima dal web (2)

- “Le motivazioni che spingono un numero crescente di turisti a scegliere il web sono la possibilità di confrontare prezzi e servizi offerti – ha evidenziato la Coldiretti -, vedere le foto della struttura in anticipo e consultare le recensioni mentre un freno è rappresentato ancora dai timori di essere vittima di raggiri e frodi informatiche inserendo le informazioni della propria carta di pagamento. Ma la rete è diventata in realtà per molti una compagna dell'intera vacanza per verificare le previsioni, raccontare, anche con gli scatti, luoghi visitati, cibi consumati ed emozioni provate”. “Uno strumento – ha continuato la Coldiretti - utilizzato anche per prenotare o esprimere il proprio gradimento o meno riguardo alle strutture di ospitalità, ai luoghi di divertimento o ai ristoranti e addirittura per trovare esclusivi prodotti tipici come souvenir”. “Su siti come www.campagnamica.it o scaricando la nuova App di Campagna Amica – ha concluso la Coldiretti - è possibile trovare la mappa dei mercati contadini, delle fattorie e delle botteghe dove poter comprare il vero made in Italy agroalimentare dei luoghi di vacanza offerto direttamente dagli agricoltori italiani”. (Ren)