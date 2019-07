Sant'Antimo (Na): A. Cesaro (FI), azzeramento giunta? Ora basta tutti a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto sta accadendo a Sant'Antimo (Na) non è più tollerabile: l'amministrazione è inesistente, la maggioranza pure, il degrado urbano è diffuso e da quando si è insediato il sindaco Russo c'è stato solo e soltanto un ininterrotto valzer di fughe, dimissioni e revoche di incarichi a dirigenti, funzionari e assessori". Lo ha affermato Armando Cesaro capogruppo regionale campano di Forza Italia, commentando il decreto sindacale col quale Aurelio Russo ha proceduto oggi alla revoca di tutte le deleghe assessorili. "Per non parlare - ha proseguito Cesaro - della continua mortificazione dell'elettorato con i continui tradimenti politici e cambi di casacca. Adesso si arriva ad azzerare la giunta per intero. Basta, si ponga fine a questa disastrosa esperienza. Da cittadino santantimese, ancorché impegnato in politica e nelle istituzioni, non posso non denunciare il caos più assoluto, l'incapacità e l'inadeguatezza di un sindaco che neppure tre mesi fa revocava vergognosamente le proprie dimissioni annunciando l'ennesimo garantito rilancio di un'amministrazione e di un'attività oggi addirittura sotto la lente di una commissione d'accesso". "Perché - ha concluso Cesaro -Russo è così ostinatamente attaccato alla poltrona? Non è la giunta che va azzerata, è il sindaco che deve dimettersi e deve restituire ai cittadini il diritto di scegliersi un'amministrazione vera, capace ed efficiente". (Ren)