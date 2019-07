Rifiuti: truffa aggravata, sequestrati beni a ditta specializzata nel settore dello smaltimento a Grazzanise (Ce)

- Nella mattinata di ieri i militari della Stazione di Grazzanise (Ce) all'esito di prolungata e complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Ce) e riguardante più in generale l'intero ciclo dei rifiuti della provincia di Caserta, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo pari a 399.732 euro, provvedimento emesso dall'ufficio Gip, nei confronti del procuratore speciale di una ditta, con capitale sociale pari a 2.179.000 di euro, specializzata nel settore dello smaltimento rifiuti, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni del comune di Grazzanise. Le investigazioni avrebbero permesso di accertare, un diffuso sistema truffaldino architettato per "gonfiare" il peso dei rifiuti smaltiti allo scopo di lucrare la differenza tra il valore reale e quello falsificato degli stessi. L'imprenditore, che già negli anni 2013-2015, aveva posto in essere la specifica condotta criminosa ai danni dei comuni casertani di Vitulazio e Bellona, dove la ditta era affidataria del servizio smaltimento rifiuti, ha replicato la medesima attività illecita ai danni del comune di Santa Maria Capua Vetere per gli anni dal 2013 al 2016, sequestri tutti confermati nei successivi gradi di giudizio cautelari, e attualmente per il comune di Grazzanise. (segue) (Ren)