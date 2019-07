Regione Piemonte: Cirio e Gabusi con sindaci del Vco, statali 34 e 337 nel dossier per Toninelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il tour sui territori della Giunta regionale piemontese. Oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, sono stati nel Verbano-Cusio-Ossola per incontrare i sindaci e confrontarsi sul futuro delle infrastrutture. Un incontro significativo in vista dell’appuntamento di domani con il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. I sindaci, intervenuti numerosi, hanno sottoposto alla Regione le istanze su temi cruciali come le statali 34 e 337, che necessitano con sempre maggiore urgenza di lavori per la sicurezza. Queste strade si trovano infatti sotto un versante che presenta un forte dissesto idrogeologico, responsabile in passato di incidenti mortali e a tutt’oggi pericoloso per l’intenso traffico dei tanti transfrontalieri che le percorrono quotidianamente. (segue) (Rpi)