Piemonte: Cirio e Icardi a Mergozzo, ospedale unico del Vco è opzione, ascolteremo cittadini

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla sanità, Luigi Icardi, sono a Mergozzo "per un'intera giornata dedicata al Vco, per incontrare i sindaci e parlare del futuro dei servizi sanitari in questa provincia". "Avevo promesso - afferma Cirio - che saremmo venuti ad ascoltare il punto di vista dei sindaci del Vco. La Regione non si sottrarrà alla responsabilità di una scelta, ma deciderà solo dopo essersi confrontata con il territorio. Siamo qui perché dal 2015 a oggi non è stato fatto niente. Se l’ospedale unico del Vco fosse stato già realizzato non saremmo qui a discuterne. La decisione sarà l’epilogo di un percorso di valutazione tecnica e di ascolto per dignità e rispetto di chi vive le problematiche di questa terra. Perché non può essere il “Torino-centrismo” a decidere quale sia il bene per chi vive qui". L'assessore Icardi, parlando della sanità nel Vco, ha aggiunto: "Il compito che ci attende è arduo: prenderemo una decisione, ma prima di farlo torneremo a presentare il progetto. Che la soluzione sia l’ospedale unico, il mantenimento dei due ospedali o una terza lo vedremo". (Rpi)