Rifiuti: Poziello, Giugliano non sarà discarica di Napoli. Non subiremo decisioni di de Magistris

- "Ho verificato, dopo una serie di segnalazioni, le condizioni dinnanzi allo Stir presenti ogni giorno. C'è del colaticcio lungo tutta la strada disperso dai camion della spazzatura in fila davanti all'impianto Stir che è un impianto strapieno. È inimmaginabile pensare di poter fare qualcos'altro in questa città se non una seria bonifica. Credo che ci sia una situazione folle, su questa città, e che sul ciclo di rifiuti ci sia una situazione fuori controllo. C'è tanto da preoccuparsi. Non voglio sentire parlare più di emergenza perché quando si parla di emergenza mi si accappona la pelle. Dietro la parola emergenza si sono fatte le peggiori porcate. Le emergenze non sono mai tali”. Così Antonio Poziello, sindaco di Giugliano (Na), ai microfoni di “Barba & capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc. “Che chiudesse l'impianto di Acerra che adesso diventa la foglia di fico per improvvisati Adamo si sapeva da un anno – ha aggiunto -; in un anno avrebbero potuto trovare delle soluzioni diverse e non ridursi all'ultimo minuto. Stamattina non si può svegliare Gargano e dire non so dove mettere i rifiuti, facciamo una cava a Giugliano. Se la portasse a casa sua”. (segue) (Ren)