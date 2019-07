Castel Volturno: Comune incarica ditta per prove di carico Ponte Lago Patria

- L'amministrazione comunale di Castel Volturno (Ce), guidata dal sindaco Luigi Petrella (Fratelli d'Italia), ha incaricato la ditta che dovrà svolgere le prove di carico sul ponte del Lago Patria. Lo ha annunciato il consigliere comunale Vincenzo Riccardo (Lista Rinascita Litorale Domitio) tramite il suo profilo Facebook. "Sono state nominate le figure professionali e le aziende specializzate che effettueranno le indagini e le prove sulle strutture del ponte denominato Lago Patria - ha spiegato il consigliere comunale di Castel Volturno - Una ditta specializzata provvederà alla verifica dinamica e statica della struttura, un'altra ditta provvederà alla verifica sui materiali e le loro caratteristiche meccaniche, un geologo provvederà alle indagini geologiche e sismiche sui terreni e sulla spalla sinistra del ponte. Un ingegnere esperto di ponti che già ha redatto il progetto del ponte sul fiume Volturno, con esito positivo e finanziamento della Regione Campania per oltre un milione di euro, provvederà alla redazione di apposito studio sui risultati delle prove anzidette e redigerà le dovute conclusioni tecniche. Sarà pertanto l'ingegnere incaricato ad indicare nelle conclusioni dello studio, quali saranno i carichi consentiti sul ponte e quindi quale traffico sarà consentito e con quali restrizioni alla eventuale sua apertura".Si tratta quindi di una notizia che da' speranza agli abitanti del versante di Castel Volturno del ponte del Lago Patria rimasti isolati da alcuni mesi a causa dell'improvvisa chiusura di questa importante arteria stradale, in linea con la promessa fatta in campagna elettorale dal neo sindaco Petrella di cercare di riaprire il ponte entro pochi mesi dalla sua elezione. "I residenti hanno finalmente tirato un sospiro di sollievo alla notizia - ha spiegato ad "Agenzia Nova" il presidente del "Comitato per il ponte del Lago Patria", Giuseppe Miele - certamente vorremmo conoscere i tempi, perché settembre è alle porte senza mezzi pubblici e senza pulmini i genitori dovranno fare i salti mortali per accompagnare e riprendere i figli a scuola. Dobbiamo come comitato ringraziare il neo sindaco Petrella che ha mantenuto l'impegno per il ponte di Lago Patria e ha subito investito i soldi. Ci auguriamo che il tutto venga eseguito in tempi brevissimi. Il comitato ringrazia tutti coloro i quali si sono impegnati alla risoluzione del disagio".Meno di due settimane fa, il 3 luglio, il neo sindaco del partito di Giorgia Meloni, aveva ricevuto presso gli uffici del Municipio i rappresentanti del “Comitato per il Ponte di Lago Patria”, sorto dopo la chiusura dell’importante arteria di collegamento che unisce la provincia di Napoli a quella di Caserta e i comuni di Giugliano in Campania e Castel Volturno in quanto considerato poco sicuro dal punto di vista strutturale. “Alcuni di noi hanno incontrato il sindaco per avere informazioni sulla designazione della ditta che dovrebbe svolgere le prove di carico del ponte – ha scritto uno dei responsabili in una nota – il sindaco Petrella ci ha assicurato che il problema del ponte del Lago Patria rappresenta una priorità e che in breve tempo si terranno le prove di carico, facendo finalmente chiarezza sullo stato dell’infrastruttura e capiremo se è pericolante o se ha bisogno solo di manutenzione”. Nella seconda ipotesi “si prevede anche l’apertura di una sola corsia a senso alternato”.Petrella, impegnato nei giorni scorsi nella formazione della Giunta e nel mega evento rappresentato dal concerto di Jovanotti che si è tenuto sulla spiaggia a ridosso della cittadina casertana, ha comunque trovato il tempo per occuparsi di questo problema. "Al momento attendiamo gli esiti della prova di carico - ha spiegato il primo cittadino ad "Agenzia Nova" - cosi' potremmo lavorare sul da farsi, sara' mio impegno dare un accelerata al provvedimento per addivenire ad una fattibile soluzione. Non ho indicato tempi precisi ma ho parlato con il funzionario il quale ha ipotizzato 15 o 20 giorni per lo svolgimento delle prove di carico. Ho rappresentato ai componenti del comitato che gli addetti ai lavori che hanno visionato sommariamente lo stato di salute della struttura non hanno dato un responso rassicurante. Ma al momento atteniamoci alla verifica statica che ci dira' come meglio agire per il bene dei residenti e di chi usa questa infrastruttura nel rispetto della sicurezza di tutti". (Ren)