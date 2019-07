Regione Piemonte: entro fine mese delibera per blocchi antismog, previste deroghe per fasce economicamente deboli

- Sostenere il mondo produttivo piemontese e nello stesso tempo migliorare la qualità dell’aria, andando incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle fasce economicamente più deboli della popolazione. Sono i principi cardine dell’azione politica espressa dagli assessori regionali all’Ambiente, Matteo Marnati, alle Attività produttive, Andrea Tronzano, e alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, oggi a Torino nell’incontro con le categorie produttive regionali in merito ai provvedimenti da adottare per limitare gli effetti dell’inquinamento atmosferico di origine veicolare. "Entro il 26 luglio – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati – approveremo lo schema di ordinanza tipo per disporre i blocchi, nel segno del buonsenso e dell’adesione alla realtà, con le deroghe per i cittadini con Isee al di sotto dei 14 mila euro. Nello stesso tempo, a partire da settembre, daremo avvio al piano intersettoriale per la competitività, con nuovi criteri anche per consentire la sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti. Eguale impegno sarà dedicato all’efficientamento energetico, con provvedimenti specifici in tal senso". (segue) (Rpi)