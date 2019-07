Regione Piemonte: entro fine mese delibera per blocchi antismog, previste deroghe per fasce economicamente deboli (2)

- All’incontro erano presenti rappresentanti delle categorie produttive piemontesi, fra cui Api, Confapi, Ance, Confindustria, Confartigianato, Unione industriale, Confcommercio, Confesercenti, Anci. Fra le richieste espresse nel corso della riunione, quella di esentare dai blocchi i mezzi d’opera. Da valutare la possibilità di estendere l’esenzione anche nelle festività, come Natale, 8 dicembre e 1 gennaio. "La nostra azione – ha aggiunto l’assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano – si dispiegherà con buonsenso e nel rispetto delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che attraversano un periodo di sofferenza, tenendo conto del fatto che molte di esse non hanno la possibilità di sostituire il parco mezzi". "Bisogna iniziare a dare un segnale – ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza, Fabrizio Ricca – perché non è solo con i blocchi che si ferma l’inquinamento". Domani, intanto, l’assessore Marnati sarà a Milano alla conferenza sulla qualità dell’aria nel bacino padano, con la presentazione dei risultati di metà mandato del progetto europeo Life PrepAir. (Rpi)