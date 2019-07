Regione Piemonte: il 17 luglio Cirio e assessore Gabusi da Toninelli, sul tavolo Asti-Cuneo e Terzo valico

- Le opere stradali e ferroviarie, sia di portata strategica nazionale sia di impatto fortemente locale, saranno al centro dell’incontro fissato a Roma per il 17 luglio con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a cui parteciperanno il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore ai Trasporti, Marco Gabusi. Sul tavolo i temi del dossier anticipato al Ministero nei giorni scorsi, che include importanti opere stradali di rilievo nazionale come il nuovo tunnel stradale del Col di Tenda, il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo e della Pedemontana piemontese, oltre a opere ferroviarie come il Terzo Valico dei Giovi, la metropolitana di Torino linea 1 e 2, i nodi ferroviari di Torino e di Novara. Accanto a queste saranno oggetto di discussione molte altre opere caratterizzate da un forte impatto sul territorio locale, cruciali per gli spostamenti quotidiani di tanti piemontesi. (segue) (Rpi)