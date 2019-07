Autonomia: Di Maio, va fatta bene, tavolo bloccato su regionalizzazione scuola, no a 20 istruzioni diverse

- Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in merito al vertice di stamattina sull'Autonomia ha affermato: "Il tema è che stamattina il tavolo si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola. Noi crediamo - ha precisato - che un bambino in Italia non scelga in quale Regione nascere e non è giusto che siccome una Regione ha più soldi quei bambini che nascono lì hanno più diritto all'istruzione di altri bambini che nascono in una Regione dove ci sono meno soldi". Parlando con i giornalisti a margine del voto nell'Aula del Senato a favore del provvedimento sulla riduzione del numero dei parlamentari Di Maio ha ribadito: "I bambini non c'entrano niente nell'Autonomia e noi dobbiamo garantire l'unità della scuola come l'unità nazionale. Ma - ha assicurato - per quanto mi riguarda l'Autonomia si deve fare, ma ciò non significa che si deve fare male". Per il capo politico M5s, "stiamo ancora pagando purtroppo lo scotto del Titolo V della Costitutiozne riformato nel 2001 e lo stiamo pagando sulla sanità perché in Italia sono nate 20 sanità diverse con 20 disfuzioni diverse. Adesso - ha concluso - cosa vogliamo fare 20 scuole diverse? Su questo invito ad una riflessione, ma in uno spirito costruttivo". (Rin)