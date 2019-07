Avellino: combustione illecita di rifiuti, denunciati 2 uomini

- Residui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: 2 persone sono state deferite alla competente Autorità giudiziaria perché ritenute responsabili di immissione nell’aria di fumi pericolosi nonché combustione illecita di rifiuti. I due, nonostante il divieto di bruciatura nell’attuale periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi decretato dalla Regione Campania, avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di sterpaglie e residui vegetali derivanti dalla lavorazione di propri rispettivi terreni, ubicati nei comuni di Monteforte Irpino (Av) e Montemarano (Av). Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti dai carabinieri delle rispettive Stazioni, è scattata nei confronti dei predetti la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I servizi predisposti dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino volti al contrasto degli incendi boschivi e della pratica dell'abbruciamento dei residui forestali e vegetali, hanno fatto sapere i militari stessi, continueranno ininterrottamente in tutta l’Irpinia. (Ren)