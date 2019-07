Regione Piemonte: voucher scuola, approvata graduatoria dei 42 mila beneficiari, investimento da 17 milioni (2)

- Tutti i beneficiari del voucher riceveranno un messaggio sul telefono e da quel momento potranno utilizzare il voucher presentando la tessera sanitaria presso i punti convenzionati (esercizi commerciali, Comuni, scuole) e pagando direttamente beni e servizi. L’importo previsto per l’acquisto dei libri di testo obbligatori deve essere speso entro il 31 agosto 2019; il restante importo previsto per le rette di iscrizione e frequenza o per materiale didattico, trasporti e dotazioni tecnologiche sarà attivo dal 1° settembre al 30 giugno 2020. Le modalità per l’utilizzo del voucher, i beni acquistabili e i punti convenzionati sono disponibili sul sito della Regione Piemonte e di Edenred (Rpi)