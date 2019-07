Regione Piemonte: giunta, 6 milioni per sport montani, 6 nuove sezioni nelle materne

- Contributi per la sicurezza degli sport montani, convenzione con Anpal per il Reddito di cittadinanza, istituzione di nuove sezioni di scuole dell’infanzia e smaltimento dei rifiuti liguri sono stati i principali provvedimenti assunti questa mattina dalla Giunta regionale del Piemonte. Sicurezza degli sport montani: sono state definite, come proposto dall’assessore Fabrizio Ricca, le priorità per la concessione dei contributi per 6 milioni di euro da assegnare quest’anno per consentire la pratica in sicurezza degli sport montani invernali ed estivi. In particolare, 3 milioni saranno destinati alle revisioni generali o speciali degli impianti di risalita e 3 milioni agli interventi sui bacini (ampliamento degli esistenti, nuove condutture di prelievo dell’acqua, acquisto di macchinari e software per gli impianti di innevamento). Reddito di cittadinanza: è stato approvato, su proposta dell’assessore Elena Chiorino, lo schema di convenzione con Anpal Servizi in attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro frutto dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato- Regioni. Il documento stabilisce le attività per la realizzazione delle azioni di supporto personalizzato ai beneficiari del Reddito di cittadinanza che i collaboratori di Anpal Servizi, i cosiddetti “navigator”, dovranno svolgere affiancando gli operatori dei Centri. (segue) (Rpi)